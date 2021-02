Dans un communiqué mis en ligne sur sa page officielle Facebook, l'Établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (connu sous l'acronyme Etusa), a annoncé l'extension de son réseau. Une extension à même de répondre à la demande des voyageurs, précise la même source. Dans le but d'offrir les meilleurs services aux clients, le tracé de la ligne n°632, reliant la gare de Rouiba à la ville industrielle de Rouiba, a été prolongé jusqu'au point d'Al-Krouch, en passant par Reghaïa zone industrielle et Réghaïa- ville. En plus d'un prolongement sur l'itinéraire de la ligne n°626, qui permet la liaison entre la gare de Rouiba et la gare de passagers de Réghaïa, en passant par la gare de Ain Taya. Tandis que le tracé de la ligne n°617 reliant la gare de Dergana et la gare du 2-Mai, a été changé afin de lui permettre de passer par la gare du 5-Juillet-- quartier Soummam- Bab -Ezzouar - Marché Al-Fellah puis directement via l'autoroute en direction de la gare du 2-Mai.