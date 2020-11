À Annaba, la levée du confinement a entraîné, depuis quelques jours, une large reprise des activités commerciales, à la grande joie des opérateurs qui affirment veiller au strict respect des mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. C'est ainsi que le «fameux» souk hebdomadaire " El-Izdihar ", dans la commune périphérique de Sidi-Salem, donne l'exemple, en la matière, de quoi amener à réfléchir les autres espaces commerciaux, où on observe un relâchement, parfois associé à une désinvolture manifeste, malgré les appels répétés à la vigilance et à l'observation des mesures barrières. Aussi bien lors de la journée du vendredi, réservée au marché des véhicules, que celle des autres jours où ont lieu d'autres activités, distanciation physique et port du masque sont respectés à la lettre.