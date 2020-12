Le parti d'extrême droite espagnol «Vox» a réclamé lors d'un débat de la commission des affaires étrangères au Parlement espagnol, des mesures urgentes contre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale. Le parti d'extrême droite, présidé par Santiago Abascal, va encore plus loin. Il a réclamé la suspension pure et simple de la délivrance des visas pour les ressortissants algériens, marocains et mauritaniens dont les compatriotes arrivent massivement sur les côtes espagnoles de manière clandestine. La formation politique d'extrême droite réclame également des sanctions économiques contre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Vox veut aussi que le gouvernement espagnol dénonce auprès des organismes internationaux ce qu'il a qualifié d'agression contre l'Espagne par ces trois pays qui ne contrôlent pas le départ de migrants vers les côtes espagnoles. Un syndicat de police espagnol est monté récemment au créneau pour demander au gouvernement espagnol d'être plus ferme et d'exiger de l'Algérie d'accueillir ses migrants. Il appelle le gouvernement à recourir au chantage au visa comme envisagent de le faire les autorités françaises.