L’hôpital militaire régional universitaire d’Oran «Dr. Mohamed Amir Benaïssa» de la 2ème Région militaire, compte réaliser une première intervention de transplantation hépatique et de greffe de la membrane amniotique de la cornée. Selon le directeur général de cet établissement hospitalier, le colonel Belakhel Salah Eddine, cité par l’APS, «l’hôpital militaire effectuera en 2019-2020, la première opération de transplantation hépatique et de greffe de la membrane amniotique de la personne atteinte d’ulcère de la cornée». Le même responsable a ajouté que «la première opération de transplantation hépatique sera assurée par des spécialistes nationaux et étrangers alors que la greffe de la membrane amniotique de la cornée se fera, en collaboration avec l’établissement spécialisé ophtalmique d’Oran». Le même établissement hospitalier effectuera bientôt des opérations de greffe de cellules souches allogreffes.