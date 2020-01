L’hôtel Touat d’Adrar a rouvert ses portes suite à une opération de restauration et de modernisation qui a permis son reclassement en quatre étoiles. «Cette structure hôtelière constitue un repère ainsi qu’un acquis pour Adrar et le Sud en général après sa modernisation et l’augmentation de sa capacité d’accueil touristique dans la région», a déclaré le wali d’Adrar, Hamou Bekkouche, dans son intervention lors d’une cérémonie présidée par les autorités locales. La wilaya d’Adrar, qui a enregistré la réalisation de nombreux projets touristiques, verra la réception avant la fin du premier semestre 2020, de 34 nouvelles structures hôtelières, dont des hôtels, des villages touristiques et des camps, a-t-il ajouté. Et de poursuivre : «Ces structures seront à même de promouvoir la destination touristique Adrar, notamment en période de fêtes et de manifestations.» L’hôtel Touat, qui a fait l’objet d’une vaste opération de rénovation et de modernisation pour un montant de trois milliards DA, est devenu une «perle» touristique dans la région.