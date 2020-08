Une première cargaison de 10 000 litres d'huile d'olive de la marque déposée «Kotama» a été exportée depuis le port Djen Djen de Jijel vers plusieurs pays d'Europe. Ces 10 000 litres d'huile d'olive ont été exportés vers la France, la Belgique, et l'Angleterre et constituent «un début d'une opération d'exportation de ce produit qui devra se poursuivre sur plusieurs mois», a précisé l'opérateur économique qui a fait état dans ce cadre de la signature d'une convention d'exportation de l'huile d'olive portant le label «Kotama» avec un partenaire étranger pour une durée de 3 ans. Propriétaire du premier moulin à l'huile d'olive «ami de l'environnement» à Jijel, M. Benseghir a estimé que le positionnement sur le marché international «n'était pas une simple affaire», relevant que «certaines facilitations accordées par l'Etat à travers le ministère du Commerce et la qualité du produit local dont la fabrication est conforme aux normes requises par le Conseil oléicole international (COI) ont permis au label algérien «Kotama» de se frayer un chemin et de trouver une place sur le marché européen.