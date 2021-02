Face aux risques de «pandémie de la faim» chez les plus pauvres, le gouvernement français planche sur un système d'aide qui permettrait à la fois aux plus modestes de manger (des produits sains), et aux agriculteurs de vivre de leur travail. «Il y a une inégalité alimentaire dans notre pays, ça veut dire qu'on n'a pas tous accès aux mêmes produits et face à cette inégalité alimentaire, comment on fait pour accompagner?», s'est interrogé le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, sur la chaîne d'information BFM Business. Le ministre a rappelé l'engagement pris récemment par le président français Emmanuel Macron de mettre en place des «chèques alimentation». Pour les agriculteurs, consultés par les pouvoirs publics, toute aide sociale nourricière devrait impérativement aider aussi les producteurs en difficulté, plutôt que de baisser les prix alimentaires comme le réclame la grande distribution.