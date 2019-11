Du 24 novembre au 7 décembre prochain, les jeunes réalisateurs Emma Benestan, Walid Sahraoui et Mohamed Yargui participent à la deuxième résidence d’écriture scénaristique, mise en place par l’Institut français d’Algérie. Ils succèdent ainsi à Karim Moussaoui et Lidia Terki, résidents en 2018. Emma Benestan, Walid Sahraoui et Mohamed Yargui ont été sélectionnés, tant pour leur expérience que pour leurs projets artistiques de grande valeur. Durant 15 jours, ils se retrouvent en immersion totale dans un gîte traditionnel à Timimoune, principale oasis de la région du Gourara. Associant trois auteurs – algériens et français – à un lieu emblématique du Sud algérien, cette résidence offre les conditions d’un partage autour de la création artistique. Elle permettra aux trois auteurs de se consacrer à l’écriture de leurs prochains films et d’inscrire leur travail dans un lieu nouveau, propice à l’échange d’expériences et à l’entraide.