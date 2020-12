Au même titre que les établissements publics d'Enseignement supérieur, l'Ifag (filiale de l'Insag business School), agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a procédé, le

15 décembre dernier au lancement de la rentrée universitaire 2020-2021. Ce retour sur les bancs de l'école a concerné les étudiants en première, deuxième et troisième année en licence sciences commerciales.

À noter que cette formation (en sciences commerciales) est agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.