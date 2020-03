La technologie au secours d’une respiration d’air pur. Les purificateurs d’air modernes sont équipés de fonctionnalités efficaces et innovantes qui peuvent indiquer le niveau de pollution autour de vous et s’adapter aux besoins de purification en conséquence. De nombreuses marques ont lancé des purificateurs d’air en tenant compte de la demande croissante. Qnet a récemment lancé son tout nouveau AirPure Zayn, l’incroyable appareil de purification d’air qui apporte une combinaison de la puissance des technologies, notamment des filtres HPP+ Electrostatique, lumière ultraviolet (UV) et Ion Ultra-Plasma. Grâce à son système de purification puissant en cinq étapes, le nouveau AirPure Zayn débarrasse votre environnement intérieur de 99,8% des particules aéroportées, des allergènes, virus, bactéries, champignons, moisissures, mauvaises odeurs et composés organiques volatils (COVs). Une bonne solution en ces temps de pandémie de coronavirus.