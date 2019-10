L’indemnisation du chômage lié à la canicule au profit des employés des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sera généralisée à l’ensemble des wilayas du territoire national, et ce en vertu d’une convention signée, hier à Alger, entre la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Cacobatph) et l’Office national de météorologie (ONM). La Cacobatph avait lancé en 2016 l’indemnisation du chômage lié à la canicule dans les wilayas du Grand Sud, puis dans les Hauts-Plateaux en 2017, vu les conditions climatiques que connaissent ces régions. Cette indemnisation sera généralisée à l’ensemble des wilayas du pays à partirde l’été prochain.