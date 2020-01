L’Indonésie a procédé à l’ensemencement des nuages afin d’empêcher de nouvelles précipitations sur la capitale Djakarta, après des inondations soudaines et des glissements de terrain mortels à la suite des pluies les plus violentes jamais enregistrées.«Tous les nuages se déplaçant vers la région du Grand Djakarta, qui devraient conduire à des précipitations, seront abattus avec du NaCl (chlorure de sodium)», a indiqué vendredi dernier l’Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique du pays (Bmkg). Les inondations ont fait suite à des pluies torrentielles le 31 décembre et aux premières heures du jour du Nouvel An qui ont inondé des pans de Djakarta et des villes voisines, abritant environ 30 millions de personnes.