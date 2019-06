Face à l’urgence climatique, l’industrie aéronautique a réaffirmé hier, au deuxième jour du salon du Bourget, son engagement en faveur d’un avion propre et présenté les pistes envisagées, mais dont le déploiement prendra du temps. « La demande de transport aérien croît deux fois plus vite que l’économie », a résumé Grazia Vittadini, la directrice de l’innovation d’Airbus qui a souligné que le nombre d’avions devrait doubler d’ici 20 ans. Ce qui représenterait 50 000 appareils dans les airs et donc deux fois plus d’émissions de CO2. « Notre plus grand défi commun est de maîtriser cet impact. C’est une nécessité sociétale », a-t-elle ajouté. Sept des plus importants acteurs de l’industrie mondiale ont affirmé lors d’une conférence commune, leur engagement à tout mettre en oeuvre pour tenir la promesse du secteur de réduire de moitié d’ici 2050 ses émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005.