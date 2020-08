282 camions Mercedes-Benz, produits localement, ont été livrés dernièrement au profit de la direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale (MDN) et d'entreprises économiques civiles publiques et privées. Destinés au transport de personnels et de marchandises, ces camions ont été fabriqués par la Société algérienne de production de poids Lourds de marque Mercedes-Benz (SPA Sappl-Rouiba). Cette nouvelle opération s'inscrit dans le cadre du processus de développement des différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, conformément au Programme national visant la promotion de la production nationale. L'entreprise prévoit le lancement de la commercialisation et de la distribution d'un nouveau produit Mercedes-Benz sur le marché algérien, à savoir le camion Accelo 915C, un véhicule multifonctions de 9 tonnes. De nouveaux camions Mercedes-Benz seront bientôt produits, notamment «Actros» et «Atego» ainsi que le camion tracteur «Zetros».