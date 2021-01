Dans le but de stimuler la production pharmaceutique nationale, notamment en cette période de coronavirus, les producteurs activant dans l'industrie pharmaceutique seront désormais exonérés de la TVA et des droits de douanes. Une mesure à même de leur faciliter l'approvisionnement du marché national en dispositifs médicaux et en équipements de détection en riposte à la pandémie de Covid-19. Ainsi, les matières premières servant à la fabrication des produits portés sur la liste validée par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, acquises ou importées par les opérateurs dûment agréés ou autorisés par les services du ministère de la Santé, sont exonérées de la TVA.