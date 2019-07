La généralisation du paiement électronique en Algérie dépend essentiellement de la réussite des efforts consentis dans la lutte contre l’économie informelle, ont estimé des experts qui se sont réunis mercredi à Alger. S’exprimant lors d’une journée d’étude sur la monétique bancaire en Algérie, le professeur en économie, Mahfoud Koubi, a affirmé que « l’évolution du e-paiement est proportionnelle au niveau de développement de l’économie du pays, basé sur les règles du marché et la compétitivité, alors que l’économie algérienne reste dépendante de la rente pétrolière et gazière ». Malgré les avancées réalisées dans ce domaine, le e-paiement reste « insignifiant » dans la masse des transactions en Algérie, après 25 ans de l’initiation des réformes visant à moderniser le système financier a t-il fait remarquer. Les causes sont inhérentes à «la structure de l’économie (algérienne) qui continue à privilégier le paiement en espèce en raison du poids de l’économie informelle et la faible bancarisation», a estimé de son côté, l’économiste Malika Seddiki.