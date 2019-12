Quelle belle initiative que celle que vient de lancer l’Insag Business School. La doyenne des écoles privées d’enseignement supérieur a décidé de construire des ponts entre ses anciens élèves et les nouveaux. Une rencontre des anciens étudiants et actuels s’est déroulée, hier, au Centre familial de la Cnas de Ben Aknoun à proximité de l’hôpital de Ben Aknoun. L’occasion pour les «Insagiens» de dialoguer entre eux, échanger les expériences et surtout offrir un réseau qui ouvre la voie aux opportunités d’emplois et de stages. Cette rencontre des plus conviviales sous l’égide du directeur général de l’Insag, Abdelali Derrar, aura aussi permis de mettre les premières bases du réseau Alumni de l’Insag.