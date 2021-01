En plus des cours par visioconférence, l'institut Cervantes d'Alger avait repris au mois de décembre dernier, des cours d'espagnol en présentiel. Un retour progressif au sein du centre où le personnel, les professeurs ainsi que les élèves veillent au respect des mesures de sécurité. Afin de répondre à la demande croissante des élèves et du public en général, des cours seront programmés durant le week-end. Les intéressés auront le choix entre le présentiel et les cours en ligne. Le début des cours est prévu pour le 29 janvier et ce jusqu'au 26 juin. Les personnes intéressées pourront consulter le programme complet, ainsi que les procédures d'inscription sur les pages Web et Facebook,ainsi que par e-mail:www.argel.cervantes.eswww.facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel/[email protected]