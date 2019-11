Documents à l’appui, Nestlé Waters affirme que son eau est conforme aux normes requises. L’entreprise en veut pour preuve formelle les résultas de conformité communiqués par l’Institut Pasteur. Tout a commencé le 6 novembre dernier quand un consommateur a contacté Nestlé Waters pour l’informer d’un article publié sur le site de l’Apoce, selon lequel quatre marques d’eau, dont Nestlé Pure Life, « ne peuvent pas être consommées pour cause de non –conformité ». Il s’agit en réalité d’une analyse faite par le ministère du commerce sur un échantillon de la production datant du 5 juillet dernier. Les résultats du ministère du commerce ont donné effectivement une non-conformité alors que ceux de Nestlé affirmaient tout le contraire, c’est-à-dire une conformité totale. Pour se rassurer, il fallait une contre-expertise. C’est ce qui a été demandé par l’entreprise elle-même auprès de l’Institut Pasteur et le résultat a été sans appel : conformité totale à la consommation. Contrairement donc à ce qui a été injustement colporté au sujet de cette eau, la vérité des faits vient d’être rétablie par une autorité scientifique, l’Institut Pasteur, qui ne souffre d’aucun doute.