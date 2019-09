L’iPhone était la star de la présentation Apple de mardi dernier mais le géant californien des technologies en a profité pour faire valoir son offre de services et de contenus, en pleine expansion. Cultivant toujours sa culture du secret, le géant à la pomme a envoyé une invitation minimaliste pour participer à «un événement spécial» à son siège de Cupertino, au coeur de la Silicon Valley. Depuis des années, Apple organise des présentations en grande pompe pour dévoiler une nouvelle gamme de l’iPhone à l’approche de la saison des fêtes. Cette année, experts et observateurs parient sur trois nouveaux modèles, certains estampillés «pro», et un successeur de l’iPhone XR, plus abordable que les smartphones haut de gamme dont les prix avoisinent les 1.000 euros. Mais le luxueux téléphone est en perte de vitesse par rapport à ses concurrents. Il s’est classé à la quatrième position des ventes mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2019, derrière Samsung (23% de parts de marché) et les chinois Huawei (18%) et Oppo (11%). La présentation de mardi a donc fait la part belle aux petits et grands nouveaux de l’écosystème Apple.