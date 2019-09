L’Iran a révélé cette semaine un drone à réaction, assurant que l’appareil pouvait frapper des cibles en dehors des frontières du pays. Nommé «Kian», le drone a été conçu, produit et testé par des experts des forces aériennes en une année seulement, a assuré le chef des forces de défense de l’armée de l’air, le général Alireza Sabahi-Fard, cité par l’agence officielle Irna. Ce drone est décliné en deux modèles capables de mener des «missions de surveillance et reconnaissance, et des vols pour des missions précises», a-t-il déclaré, dévoilant alors l’appareil, blanc et orange. Le drone peut voler «plus de 1 000 kilomètres et trouver sa cible avec précision» et «est capable de viser des cibles en dehors des frontières du pays et d’assurer la défense aérienne dans les territoires ennemis», a-t-il ajouté. Selon les chaînes de télévision iraniennes, il peut également être chargé de plusieurs types de munitions et s’élever à une altitude de 5 000 m. Cette annonce intervient alors que les tensions entre Téhéran et Washington ont été exacerbées par le retrait unilatéral des Etats-Unis de l’accord international sur le nucléaire iranien et le rétablissement de lourdes sanctions américaines asphyxiant l’économie de l’Iran.