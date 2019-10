A la 24ème édition du Salon international du livre d’Alger qui ouvrira ses portes ce jeudi, les amoureux du livre et de la culture auront le plaisir de retrouver l’écrivain-journaliste et ex-ministre de la Communication, Hamid Grine avec son dernier-né «Le rapace», une histoire passionnante. Celle de Chérif, un journaliste intègre, intransigeant sur les principes, l’éthique et la déontologie qui est contacté par un grand patron d’entreprise pour être son «Spin doctor» (conseiller en communication politique) en vue d’élections qui s’annoncent particulièrement chaudes. Chérif va vivre le dilemme : son principe de placer la vérité au-dessus de tout et son travail de communicant, dont la principale tâche est de relooker l’image de son patron et mettre à ses pieds les armes de la communication politique qui le mèneront au pouvoir. Encore une fois, avec son style incisif, Hamid Grine présente un monde manichéen où le personnage principal de l’ouvrage est tiraillé entre la vertu et la tentation de l’argent. Le roman fascine dès les premières lignes. C’est dire que «Le rapace» est une œuvre qui promet.