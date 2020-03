La presse spécialisée renforce ses rangs. Un nouveau magazine vient s'ajouter dans cette catégorie des quotidiens économiques. Il s'agit du magazine lancé par le journaliste Samir Gani «L'Olivier». La revue mensuelle qui est à son deuxième numéro, est exclusivement dédiée à la culture millénaire de l'oléiculture en Algérie. L'Olivier s'inscrit dans la tradition d'une réflexion sur tous les aspects liés à la culture oléicole et l'huile d'olive en mettant le cap sur le développement de la filière. L'Olivier constituera un excellent support d'appui et un bulletin de veille pour accompagner les professionnels de la filière. Pour répondre à ces objectifs, chaque numéro comporte un dossier thématique, des entretiens et un large spectre de comptes rendus. Pour ce deuxième numéro, la Une a été consacrée à un reportage dans une huilerie à Baghlia dont le propriétaire a été médaillé en 2019, au concours international «les huiles du Monde» à Paris. Plusieurs autres rubriques méritent la lecture comme «regard extérieur», «coup de coeur», «coup de gueule» ou encore «sciences et olive». Bonne lecture!