L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité l’Inde qui vient d’annoncer l’interdiction des cigarettes électroniques, ont rapporté des médias. Dans un tweet, le bureau de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est a relevé que l’Inde était le sixième pays dans la région à avoir interdit les cigarettes électroniques, après la Corée du Nord, le Népal, le Sri Lanka, la Thaïlande et Timor-Est. Le gouvernement indien a annoncé, mercredi dernier, l’interdiction de la production, de l’importation, de l’exportation, du transport, du stockage et de la vente de cigarettes électroniques, dernière illustration d’une tendance à la remise en cause du vapotage, présenté à l’origine comme une alternative au tabac. Une première infraction est passible d’un an de prison et/ou 100 000 roupies (1 270 euros) d’amende, jusqu’à 3 ans et/ou 500 000 roupies (6 300 euros) en cas de récidive.