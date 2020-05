L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une fondation destinée à accueillir des fonds privés et des citoyens du monde entier, alors que Washington, premier bailleur de l'organisation, menace de lui couper les vivres pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est toutefois défendu de vouloir remplacer les Etats-Unis par cette fondation, expliquant que l'organisation planchait sur ce projet depuis 2018. Ce projet «n'a rien à voir avec les récents problèmes de financement», a-t-il insisté au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'OMS à Genève. à la mi-avril, les Etats-Unis ont suspendu leur financement à l'OMS et le président américain Donald Trump menace désormais de le geler indéfiniment, accusant l'agence onusienne d'avoir ignoré des rapports de Taïwan sur l'émergence du virus et d'être trop indulgente avec les autorités chinoises dans leur gestion de la pandémie de Covid-19.