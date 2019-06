A la veille de l’ouverture de la « saison estivale », l’Office national de l’assainissement actionne son dispositif habituel d’intervention et d’alerte, afin d’assurer un fonctionnement normal des systèmes d’assainissement au niveau des communes côtières gérées par l’ONA. Ce dispositif a pour objet la protection des plages autorisées à la baignade contre la pollution des eaux usées. Il permet aussi le maintien du bon fonctionnement des ouvrages de l’assainissement et particulièrement la surveillance et le curage des points noirs.

A cette occasion, il est utile de sensibiliser les citoyens des zones côtières sur l’importance de l’éradication des rejets sauvages en mer, et de veiller à respecter l’obligation d’être branché au réseau public d’assainissement afin de préserver les zones de baignade. A ce titre, la loi stipule qu’«en zone agglomérée est obligatoire le branchement au réseau public d’assainissement de toute habitation ou établissement» et « dans les zones à habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d’un système d’assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées doit se faire au moyen d’installations autonomes agréées et contrôlées par l’administration chargée des ressources en eau ».