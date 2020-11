L'Office national de l'assainissement (ONA) a annoncé, samedi, dans un communiqué, avoir mené plus de 17 000 opérations de désinfection effectuées depuis le début de la pandémie.«Ces opérations ont été menées en coopération avec les autorités locales, l'environnement, les forêts, la Protection civile, les associations locales et étatiques», a précisé la même source.«L'Office joue un rôle important à travers les opérations de désinfection qu'il mène sur les espaces publics, les rues et les quartiers résidentiels, les sièges d'institutions, les écoles et les hôpitaux. À ce titre, plus de 17 000 opérations de désinfection ont été effectuées depuis le début de la pandémie», a ajouté le communiqué.