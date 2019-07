A la veille de la présentation du dernier rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, les agences humanitaires de l’ONU ont appelé dimanche dernier à mettre fin au «fléau de la malnutrition chez les enfants». «Après des décennies de baisse, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde a augmenté ces dernières années», ont déploré les chefs de l’Organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation mondiale de la santé , de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés, du Fonds de l’ONU pour l’enfance, du Programme alimentaire mondial et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans une déclaration conjointe. Selon les chiffres, 820 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim et près de 50 millions d’enfants de moins de cinq ans sont atteints de malnutrition aiguë.