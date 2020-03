A l'occasion de la Journée zéro discrimination, organisée tous les ans le 1er mars, le Programme des Nations unies chargé de la lutte contre le VIH/sida (Onusida) a appelé, dimanche, à mettre fin à la discrimination dont sont victimes toutes les femmes et toutes les filles dans leur diversité. Pour la Journée zéro discrimination 2020, l'Onusida se concentre sur les discriminations à l'encontre des femmes et des filles. L'objectif est de sensibiliser et de mobiliser afin de promouvoir l'égalité, l'émancipation et l'autonomisation des femmes et des filles. L'agence onusienne rappelle que les discriminations et les inégalités entre les sexes entravent fortement la vie des femmes et des filles, mais aussi la riposte au sida. «La lutte contre le sida est indissociable des luttes en faveur des droits des femmes et contre toutes formes de discrimination», a déclaré la directrice exécutive de l'Onusida, Winnie Byanyima, dans un message publié pour la Journée. 2020 est une année importante pour les femmes et les filles. Elle marque le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin, le programme le plus visionnaire en faveur des droits et de l'autonomisation des femmes partout dans le monde.