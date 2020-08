La virologue chinoise Shi Zhengli a indiqué que l'origine du nouveau coronavirus demeure indéterminée, appelant à une coopération scientifique internationale pour trouver des vaccins et des traitements. La scientifique, citée par l'agence Chine nouvelle, a répliqué aux «spéculations selon lesquelles le virus Sras-CoV-2 responsable du Covid-19 avait fuité de son laboratoire», jugeant plutôt que «davantage de persévérance et non de la diffamation, était nécessaire pour trouver des vaccins et des traitements». «Nous avons surveillé le virus chez les chauves-souris dans la province du Hubei pendant des années, mais n'avons trouvé aucun des coronavirus qui sont étroitement liés au Sras-CoV-2 chez les chauves-souris de Wuhan et plus largement dans la province du Hubei», a-t-elle dit dans un entretien écrit accordé à la revue scientifique Science.