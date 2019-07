La Commission de l’Union africaine lance un appel à candidatures pour l’édition 2019 de ses Prix scientifiques « Kwame Nkrumah», indique le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien sur sa page officielle Facebook. Les prix scientifiques sont remis à d’éminents chercheurs africains pour leurs réalisations, leurs importants résultats et découvertes. Le programme des prix est organisé à trois niveaux : national, régional et continental. Les prix qui seront couverts par ce programme sont le Prix scientifique continental au niveau continental, le Prix régional des femmes scientifiques de l’Union africaine au niveau régional de l’UA et le Prix national AU-TWAS pour jeunes scientifiques au niveau national.