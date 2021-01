L'université de Bouira s'est classée 22ème au niveau national, selon le classement Webométrics des universités mondiales pour l'édition de janvier 2021. Durant l'édition précédente, en 2019, elle occupait le 27ème rang. «Cette progression est le résultat des efforts concertés de toutes les composantes de la famille universitaire pour mettre en oeuvre les instructions de l'administration centrale», ont indiqué des données élaborées et publiées par le rectorat de l'université, Akli Mohand Oulhadj. Il convient de relever que cette classification se fonde sur quatre critères essentiels: la taille du site Web de l'université et les données disponibles qu'il recèle (5%). Vient ensuite la visibilité de l'université (50%) puis la citation scientifique par rapport aux recherches effectuées par les enseignants et les étudiants de l'université (10%), ainsi que le nombre des recherches publiées par des titres spécialisés internationaux, indexés dans Scopus (35%). L'université s'est également classée au 15ème rang national concernant le nombre de sources référentielles, selon Google Scholar.