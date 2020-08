L'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira se dotera bientôt d'un centre de dépistage du Covid-19 permettant de lutter contre la propagation de la pandémie dans les rangs de la communauté estudiantine.

La direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné un avis favorable pour la réalisation du centre de dépistage (PCR).

La procédure avait déjà commencé pour établir un cahier des charges afin d'installer ce centre et de le doter de tous les équipements nécessaires. La Dgrsdt a accordé une enveloppe financière pour la réalisation de ce centre ainsi que pour l'équiper en moyens matériels. Ce projet a été initié par la faculté des sciences, de la vie et de la nature.