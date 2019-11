Un espace équipé dédié aux étudiants déficients visuels inscrits à l’université Mohamed Boudiaf de M’sila a été ouvert au cours de cette semaine. L’espace comprend une salle d’étude, une bibliothèque braille et une imprimante braille de cinquième génération et vise à améliorer les conditions et la qualité des études réservées à cette catégorie d’étudiants. Ces équipements permettront l’impression des cours en braille et faciliteront la lecture aux étudiants non-voyants tout en leur offrant un espace d’études et de préparation d’exposés selon la même source relevant l’engagement de la direction de l’université d’enrichir prochainement en ouvrages en braille dans diverses spécialités disposées à l’université de M’sila.