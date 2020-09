L'université «Mustapha Stambouli» de Mascara a été renforcée par la mise en service d'un appareil de dépistage du virus corona (Covid-19). L'appareil, d'une valeur de 15 millions DA et acquis grâce aux dons de bienfaiteurs, en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie «Béni Chougrane» de Mascara, a été installé au niveau du laboratoire de l'Institut des sciences de la nature et de la vie, après le succès des tests préliminaires sur le fonctionnement de l'appareil, il y a quelques jours. Selon le recteur de l'université de Mascara, le professeur Samir Berntata, cet appareil permet d'effectuer 96 analyses toutes les deux heures, réduisant ainsi le temps d'attente des résultats des analyses, qui se faisaient auparavant dans les wilayas d'Oran et Chlef.