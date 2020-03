Des spécialistes de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, se sont lancés dans la production locale de solutions hydro-alcooliques, pour parer à la «petite pénurie» constatée dans le sillage de la prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris, auprès du recteur, le professeur Smaïl Daoudi. Dans le cadre des mesures de prévention au titre du coronavirus et face à la rupture de stock de solutions hydro-alcooliques causée par la forte demande sur ce produit «nous avons décidé en tant qu'enseignants universitaires d'apporter une contribution scientifique et un appel a été lancé aux collègues des facultés de chimie et de médecine et du service de pharmacie, pour entamer la fabrication locale de produits désinfectants», a-t-il ajouté.