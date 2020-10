Emerging Valley, le sommet international qui rassemble les écosystèmes tech et innovants d'Afrique et d'Europe, reporte sa 4ème édition aux 7 et 8 avril 2021, au célèbre palais du Pharo à Marseille, tout en maintenant un temps fort hybride autour de la Tech For Good en Méditerranée en date initiale du sommet, le 7 décembre 2020, au Stade Vélodrome! Ce nouveau temps fort hybride maintenu le 7 décembre marque le lancement du programme Emerging Mediterranean qui, fruit des forums préparatoires de la société civile lors du Sommet des deux rives de la Méditerranée, devient le programme d'accélération d'Emerging Valley dans les pays méditerranéens! La conférence digitale Emerging Mediterranean du 7 décembre 2020 sera également l'occasion de présenter les premiers speakers, délégations et thématiques phares d'Emerging Valley.