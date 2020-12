Le président-directeur général (P-DG) d'ATM Mobilis, Adel Doukali, a présenté lundi dernier devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur le rôle de cette entreprise dans le développement socio-économique en Algérie, ses investissements phares et ses futurs projets. Evoquant la 5G, le P-DG de Mobilis a exclu la mise en service de la 5 G, précisant qu'elle ne figure pas parmi ses priorités à l'heure actuelle. Le responsable a indiqué qu'il s'agissait d'un sujet très important et sensible, ajoutant qu'il est nécessaire d'unir les services spécialisés pour mettre en oeuvre la 5G. Il a précisé que l'entreprise doit définir ses capacités et allouer un budget pour la mise en oeuvre de la 5G, mais a il a ajouté que Mobilis, à la lumière de la situation actuelle, a d'autres priorités.