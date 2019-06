La 7ème édition de l’opération «Ports bleus», sera lancée aujourd’hui à partir du port de pêche et de plaisance d’El-Djamila (Aïn Benian-Alger), a annoncé le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Cette opération vise notamment à développer une «pêche responsable et une aquaculture durable», a précisé la même source.

L’évènement tend également à la valorisation et l’intégration des ports et des activités de la pêche dans le développement socio-économique local, ainsi que la promotion et la mise en place des mesures structurelles de lutte contre les différentes formes de pollution dans les ports et les zones de pêche. Une opération de nettoyage sera organisée à cet effet pour sensibiliser les usagers des ports sur l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, encourager toutes les opérations qui concourent à l’amélioration de la qualité environnementale des ports de pêche et de plaisance et donc la préservation des écosystèmes marins.