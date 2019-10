Un projet de plantation de bananiers sous serres multichapelle vient d’être lancé dans la région de Djimar, commune de Chekfa (wilaya de Jijel). Le projet est conduit par deux jeunes issus de la wilaya de Jijel ayant reçu une aide financière d’environ 9 millions de dinars de la part de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et de la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac), après avoir suivi une formation de deux mois dans l’un des centres de formation et d’apprentissage de la wilaya. Rappelant que la wilaya de Jijel était connue pour sa culture de la banane de petite taille avant que celle-ci ne soit totalement abandonnée par les agriculteurs locaux, faute de compétitivité face à la banane importée, le secrétaire général de la Chambre d’agriculture a affirmé que cet investissement recourant à des serres multi-chapelles de plus de 6 mètres de haut allait relancer cette activité dans la région en permettant de produire un fruit de meilleure qualité.