La Gulf Bank Algeria (AGB), qui accompagne 12 hôpitaux en Algérie, organise une campagne de «don de sang» tout au long du mois de septembre à travers tout le pays. Cette action citoyenne fait suite au don de plus de 280 équipements médicaux depuis le mois d'avril 2020, pour soutenir les efforts des autorités sanitaires nationales et s'associer à l'élan de solidarité nationale de lutte contre la Covid-19. Cette opération répond à l'appel des établissements hospitaliers qui souffrent d'un manque considérable de sang. Elle traduit ainsi l'engagement pérenne qui anime AGB dans l'esprit des traditions sacrées de solidarité continue qui vit au coeur des coutumes algériennes.Rendez-vous donc est donné à tous les citoyens désireux de donner leur sang de se rapprocher de son agence de Dély Ibrahim (Alger) où un camion de collecte les attendra lundi 28 septembre, entre 10h30 et 13h30.Interrogé à ce sujet, le DG d'AGB, Rabih Soukarieh, a souligné «la volonté de contribuer au mieux à l'épanouissement et au développement de la société algérienne»