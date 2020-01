La Banque d’Algérie (BA) a ouvert mercredi dernier une nouvelle succursale au niveau du boulevard Amirouche à Alger en vue d’alléger la pression sur la succursale du boulevard Zighoud Youcef, a indiqué, un communiqué de la BA. L’ouverture de cette nouvelle structure s’inscrit dans le cadre de l’élargissement du réseau de la BA et de la modernisation des prestations financières et monétaires et de l’amélioration de la performance avec les banques et le Trésor public. Elle doit permettre aux banques et établissements clients d’obtenir des prestations, en temps réel et de meilleure qualité. Visant à mieux répondre aux exigences de la scène monétaire et à ses nouveautés, cette démarche aura un impact positif sur les demandes des citoyens, en particulier ce qui a trait à l’opération de substitution des billets détériorés et d’obtention de pièces métalliques.