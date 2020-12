Le ministre de la Poste et des Télécommunications, a évoqué lors de son passage à l'APN le projet de Banque Postale. Brahim Boumzar a estimé qu'il existe une étude pour transformer Algérie poste en banque, ou créer une banque privée pour Algérie poste, tout en soutenant que c'est l'étude en cours qui déterminera la bonne décision à prendre. Il faut dire qu'avec ses 22 millions de comptes courants, ses 3 357 agences, ses 10 600 guichets de paiement éparpillés sur tout le territoire national et ses dépôts colossaux dépassant allègrement 12 000 milliards de dinars, Algérie poste à travers son service des chèques postaux (CCP) est de fait, la plus grande banque de dépôts du pays. L'idée de créer à partir de cette matrice, une Banque postale est donc viable et Algérie poste avait bouclé dès l'entame de l'année 2007, un dossier portant ouverture d'un «créneau de services postaux» au sein de l'institution.