La Banque extérieure d'Algérie (BEA) et la Caisse de garantie des crédits d'investissement (Cgci) ont conclu une convention de partenariat portant sur le renforcement et l'appui du dispositif de financement des PME, a indiqué un communiqué de la banque. Cette convention a pour objet de préciser les modalités pratiques d'octroi et de mise en jeu de la garantie de la caisse au titre des crédits d'investissements consentis aux PME productrices de biens et de services. La Cgci-PME est un organisme de garantie, qui a pour vocation de couvrir les risques de défaillance de remboursement des crédits d´investissement consentis aux PME dont la finalité porte sur la création, l'extension d'activité, le renouvellement et/ou la rénovation des équipements. À ce titre, sa garantie vient conforter le volet des sûretés réelles exigées par les banques et établissements financiers à leurs clients pour la mobilisation des financements octroyés.