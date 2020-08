La Banque nationale d'Algérie (BNA) a procédé au déploiement des produits de la finance islamique au niveau des wilayas de Boumerdès et Tizi Ouzou, et ce, après deux semaines du lancement officiel de ses nouveaux produits à Alger. Selon un communiqué de la BNA, cette action s'inscrit dans le cadre de «la mise en oeuvre de sa stratégie visant la généralisation de l'activité finance islamique sur l'ensemble de son réseau d'agences», et intervient «en réponse à l'engouement important affiché par les citoyens envers les produits islamiques et la forte demande recensée sur ces derniers dans différentes régions du pays».

La banque avait lancé, hier, dimanche les produits de la finance islamique au niveau de son agence d'El Hamiz (Est de la capitale). «La BNA compte accélérer sa démarche de généralisation de cette activité à l'ensemble du territoire national par le déploiement de plusieurs agences chaque semaine.»