AOM INVEST SPA, groupe d'investissement et de placements financiers à capital mixte public-privé spécialisé dans les études de destinations touristiques d'excellence, le développement et l'exploitation de projets touristiques à vocation thermal et autres, sera la première entreprise à lancer des obligations d'actionnariat conformes à la chari'a islamique au niveau de la Bourse d'Alger, après avoir obtenu un visa de la Cosob, et celui du Conseil islamique. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de la Bourse d'Alger, Yazid Belmouhoub, qui a précisé que le lancement des obligations aura lieu avant la fin du mois en cours. Cinq autres entreprises privées ont déposé des demandes d'ouverture de capital au niveau de cet organisme monétique et qui sont en phase d'étude par la Cosob actuellement.