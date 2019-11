La Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (Caar) lancera prochainement un nouveau service, le «m-paiement» (mobile-paiement) destiné aux clients détenteurs d’une carte bancaire, a déclaré le P-DG de cette entreprise, en marge des portes ouvertes organisées à Oran. «L’Algérie compte 25 millions d’internautes connectés via les différents supports comme les smartphones, les PC et tablettes. Nous comptons, bientôt, passer à un nouveau service, le m-paiement ou le mobile-paiement au profit des clients disposant d’une carte bancaire», a annoncé Brahim Djamel Kassali. Le même responsable a ajouté qu’il s’agit là d’un important challenge à relever en raison des nouvelles habitudes des consommateurs. « Nous nous préparons à offrir nos services via les nouvelles technologies, ce qui apportera, en plus de la modernisation des méthodes de travail, un gain de temps considérable», a-t-il ajouté.