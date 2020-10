Bien qu'il reste encore trois semaines avant le scrutin du 3 novembre, les candidats, les partis politiques et les autres groupes extérieurs ont déjà dépensé plus d'argent pour la campagne électorale 2020 que pour n'importe quelle campagne passée, selon une estimation du Centre pour les politiques réactives (CRP). L'examen des données de la Commission électorale fédérale, des dépenses au niveau des Etats et des dépenses prévues pour la publicité télévisée ont déjà largement dépassé les 7 milliards de dollars américains dépensés pour les élections 2016. D'ici la fin de l'année, le total des dépenses consacrées aux seules élections fédérales devrait atteindre près de 11 milliards de dollars. Selon le CRP, le président Donald Trump, son rival démocrate Joe Biden et leurs alliés devraient quant à eux dépenser plus de 5,1 milliards de dollars dans leur lutte pour la Maison-Blanche, soit près de 2 milliards de plus que l'élection présidentielle de 2008, qui était auparavant la plus chère de l'histoire du pays.