Une campagne de solidarité «hiver chaud» a été lancée, par l’association «Kafil El Yatim» de Blida, en vue de réunir des dons nécessaires pour la saison hivernale, au profit des orphelins et veuves de Blida et d’autres wilayas du sud du pays, a-t-on appris du chargé de la communication auprès de cette association caritative. «Nous avons procédé le 18 du mois en cours au lancement de la 8e édition de la campagne ‘’hiver chaud’’, visant à réunir différents dons en nature nécessités par les familles en cette saison, en vue de les offrir à des orphelins et veuves de Blida et d’autres wilayas du sud du pays», a indiqué Tarek Latreche. Cette action caritative est soutenue par plusieurs réseaux sociaux et organes d’information, qui en font la promotion, parallèlement à des espaces commerciaux et autres places publiques, au niveau desquels les bienfaiteurs de la wilaya (entre industriels et citoyens) sont appelés à faire don de literie, habits chauds, appareils de chauffage, produits alimentaires et autres fournitures diverses destinées à combler les besoins ressentis par les familles déshéritées en cette saison de pluies, de froid et de neige, a-t-il déclaré.