La Confédération algérienne du patronat citoyen organise, demain, une campagne nationale du don de sang, en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien, l'Agence nationale du sang et les Scouts musulmans algériens, à la Safex, Pins maritimes, Alger. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement citoyen de l'organisation, qui se veut une contribution pour l'alimentation des hôpitaux et centres de soins en matière de sang, pour renforcer les capacités et les réserves; afin de garantir une meilleure prise en charge sanitaire des citoyens.